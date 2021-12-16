СМИ: женщины проводят в Кабуле демонстрацию на фоне экономических проблем страны

ТЕГЕРАН, 16 декабря. /ТАСС/. Группа женщин проводит в Кабуле акцию протеста на фоне экономических проблем Афганистана и растущей бедности его населения. Об этом сообщает в четверг телеканал TOLO News .

Как следует из опубликованных фото- и видеоматериалов, в демонстрации принимают участие не менее 20 женщин. Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Спасите Афганистан от катастрофы". Кроме того, участники акции призвали соблюдать их права в том, что касается работы и участия в политической жизни Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). "Хлеб, работа, свобода, участие в политике", - приводит TOLO News один из лозунгов недовольных женщин.

Об инцидентах с применением силы к протестующим не сообщается.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. На фоне продолжающегося годами конфликта в стране возникла крайне сложная экономическая ситуация. По прогнозам ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Ситуация усугубилась за последние несколько дней: фиксируется резкое падение курса национальной валюты и рост цен на продукты первой необходимости.