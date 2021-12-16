РНКБ намерен запустить в 2022 году проект по очистке вод Черного моря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - в следующем году планирует запустить экологический проект, направленный на очистку вод Черного моря. Об этом журналистам заявил председатель правления банка Михаил Якунин.

"Мы планируем оказать содействие улучшению экологической остановки в Крыму, уже нашли уникальную технологию - будем из вторичных материалов производить специальные корзины, которые будут улавливать мусор в прибрежной зоне Черного моря", - сказал он.

По словам банкира, очистная система будет работать круглосуточно, фильтруя воду в акватории.

Кроме того, РНКБ утвердил ряд стратегических инициатив по реализации принципов устойчивого развития в деятельности банка. Помимо очистки вод Черного моря, в следующем году запланировано создание эко-офиса с минимальным потреблением ресурсов - в частности, на крыше офиса будут установлены солнечные батареи.

"Мы являемся организацией с высоким уровнем социальной ответственности, поэтому нашу экологическую и социальную политику определяют основные направления устойчивого развития, которые помогают снижать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию регионов присутствия банка, - подчеркнул Якунин. - РНКБ одним из первых в России перешел на технологию "Безбумажный офис" в 2018 году, полностью отказался от печати рекламно-информационной полиграфии и внедрил электронную подпись документов во всех офисах, тем самым сократил использование бумаги на 55%, за три года сэкономил 621 тонну бумаги и сохранил более 10 тысяч деревьев. В будущем таких программ в банке станет значительно больше".

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов. Банк находится на 28-м месте по размеру активов среди российских кредитных организаций.