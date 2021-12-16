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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1550 за 1 тыс. куб. м

В предыдущий торговый день биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1447

ТАСС, 16 декабря. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в четверг выросла на 0,5% и поднялась выше $1550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1552 за 1 тыс. куб. м, или €133 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

При этом к 10:03 мск цена газа уже опустилась до $1517 за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт⋅ч.

В предыдущий торговый день, 15 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1447 за 1 тыс. куб. м.

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