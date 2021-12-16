Омские власти просят Минэнерго исследовать месторождение, снабжающее газом север региона

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области обратились в Минэнерго РФ с просьбой провести геологическое исследование Тевризского месторождения, из-за истощения которого уже третий год ограничивается газоснабжение трех северных районов региона. Об этом сообщил в четверг на заседании Законодательного собрания Омской области губернатор Александр Бурков.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. 12 декабря 2021 года из-за аварийной ситуации на единственной рабочей скважине месторождения компания "Тевризнефтегаз" уведомила об угрозе полного временного отключения потребителей от газоснабжения.

"Когда приезжал министр энергетики РФ Шульгинов Николай Григорьевич, нами было подано обращение о включении нас в программу развития энергетики для проведения дополнительного геологического исследования данного месторождения за счет средств федерального бюджета. В данный момент министерство рассматривает нашу заявку", - сказал Бурков.

Он добавил, что компания "Газпром" сейчас разрабатывает проект строительства газопровода в город Тара. "Оттуда обратным реверсом по существующему газопроводу мы будем подавать газ в эти три района", - уточнил глава региона. Запустить магистральное газоснабжение севера Омской области планируется в 2025 году.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году для снабжения трех районов - Тевризского, Знаменского и Тарского, где проживает около 70 тыс. человек. В данный момент подача осуществляется только из одной из трех скважин - №110, которая не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа. На скважине №6, которая обводнена, ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется до конца года.