Грузия, Молдавия и Украина выступают за развитие транспортных связей с ЕС

ТБИЛИСИ, 16 декабря. /ТАСС/. Грузия, Молдавия и Украина от имени "Ассоциированного трио" распространили заявление по итогам саммита ЕС "Восточное партнерство", в котором говорится о необходимости развития транспортных связей и осуществлении совместных инфраструктурных проектов на пути сближения с Евросоюзом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Мы отмечаем необходимость укрепления транспортных связей между Евросоюзом и странами "Ассоциированного трио", что охватывает либерализацию рынка дорожного транспорта, развитие транспортных коридоров и осуществление совместных инфраструктурных проектов при поддержке инвестиционного и экономического плана "Восточного партнерства", - приводит пресс-служба отрывок из заявления трех стран.

Тбилиси, Киев и Кишинев также выступают за усиление энергобезопасности в Европе. "Мы готовы приложить все усилия для укрепления сотрудничества с Евросоюзом, в том числе и на высоком уровне, чтобы усилить европейскую энергобезопасность с полным использованием существующих маршрутов по транспортировке газа, полным внедрением законодательства Евросоюза, синхронизацией электросетей", - сказано в документе.

"Ассоциированное трио" призывает Евросоюз признать европейскую перспективу Грузии, Молдавии и Украины, а также поддержать суверенный выбор трех стран, касающийся евроинтеграции, добавили в пресс-службе правительства Грузии.

В Брюсселе в среду прошел саммит ЕС "Восточное партнерство". Грузинскую делегацию возглавлял премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится, что ЕС инвестирует €2,3 млрд для развития стран - партнеров. Кроме того, Евросоюз намерен приступить к осуществлению проектов по подключению стран "Восточного партнерства" к единой платежной системе в зоне евро, а также сокращению цен на роуминг для указанных государств.

О программе "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС.