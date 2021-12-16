Фары на основе компьютерного зрения и роботов-курьеров представят на форуме в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новейшие разработки компаний, такие как матрично-пиксельные фары на основе компьютерного зрения и роботы-курьеры представят на выставке в ходе городского отраслевого форума "Инновации в транспорте". Он пройдет 20 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство", сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках форума пройдет выставка инновационных решений. На ней будут представлены новейшие разработки российских компаний. К примеру, беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки безаэродромного базирования. Кроме того, публике продемонстрируют матрично-пиксельные фары на основе компьютерного зрения. Они светятся благодаря большому количеству светодиодов, настроенных на освещение небольшой зоны перед автомобилем. Выключив часть светодиодов, можно притушить свет, чтобы не мешать другим водителям. Гости мероприятия также увидят систему мониторинга состояния водителя за рулем, умные задние стекла и даже роботов-курьеров для транспортировки грузов весом до 15 кг внутри помещений", - говорится в сообщении.

На экспертных сессиях форума крупные игроки рынка расскажут о технологических новинках. На пленарной сессии участники форума узнают, как формируется цифровая транспортно-логистическая среда в столице. В деловую программу также вошли питч-сессии: "Технологии аэромобильности и роботизированный транспорт" и "Цифровые системы, электротранспорт и IoT-решения". Кроме того, на форуме также будет работать зона быстрых встреч, где каждый участник сможет назначить встречу и обсудить сотрудничество с интересующей компанией.

"Поиск и внедрение самых полезных для москвичей инновационных решений - важная часть работы по улучшению транспортного комплекса столицы. Этому способствуют проекты правительства Москвы, среди которых программа пилотного тестирования инноваций. Кроме того, в столице наблюдается значительный рост венчурных инвестиций в транспортные технологические решения. Так, с января по ноябрь 2021 года они составили более 13,8 млрд рублей", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.