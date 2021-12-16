РБК: НОВАТЭК возглавил ренкинг крупнейших компаний по уровню зарплаты

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. НОВАТЭК, "Совкомфлот" и "Полюс" заняли первые три позиции в ренкинге крупнейших компаний по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на данные агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Ранжирование проводилось среди 100 лидеров рейтинга крупнейших по выручке компаний России (РБК 500). Банки и страховщики не учитывались при составлении ренкинга из-за неподходящего формата их отчетности. В ренкинг также включили 21 российскую "дочку" зарубежных компаний без присвоения места.

Среди лидеров по среднемесячной зарплате группа НОВАТЭК (261 270 руб.), судоходная компания "Совкомфлот" (254 490 руб.) и золотодобывающая компания "Полюс" (239 970 руб.). Средние выплаты у лидера списка оказались в девять раз выше, чем у аутсайдера - "Почты России": 261,3 тыс. руб. против 29 тыс. руб., уточняет РБК.

В топ-20 ренкинга средних зарплат также вошли "Яндекс" со среднемесячной зарплатой 170 460 руб. (8 место), "Сибур Холдинг" с зарплатой 153 580 (9 место), "Норникель" с зарплатой 137 430 руб. (13 место), S7 Group с зарплатой 131 140 руб. (14 место), "Алроса" с зарплатой 124 930 руб. (18 место), и МЕДСИ с зарплатой 122 920 руб. (20 место).

Лидеры рейтинга РБК 500, нефтегазовые компании "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл", в ренкинге крупнейших компаний по зарплате заняли 28, 33 и 30 места соответственно.