ВТБ сообщил, что объем выдачи ипотеки в Московском регионе вырастет на треть

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в Москве и Подмосковье по итогам 2021 года может на треть превысить аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении банка ВТБ в четверг.

"За 11 месяцев этого года общий объем продаж жилищных кредитов на рынке Москвы и области достиг 1,6 трлн рублей. Банк прогнозирует, что до конца года в регионе выдадут еще около 300 млрд рублей ипотеки. Таким образом, общий объем продаж может достичь рекордных 1,87 трлн рублей, что на треть выше результата 2020 года", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что заемщики ВТБ в столичном регионе оформили около 60 тыс. ипотечных кредитов в январе-ноябре на 390 млрд рублей. Это на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом максимальный объем выдачи пришелся на ноябрь: в этом месяце банк выдал около 54 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за ноябрь прошлого года. В декабре банк планирует выдать 65 млрд рублей, на 36% больше, чем годом ранее.

"Одним из драйверов роста спроса на ипотеку жителей мегаполиса стала расширенная госпрограмма для семей с детьми. В ноябре интерес к ней оказался рекордным - объем кредитования достиг почти 7 млрд рублей. Сегодня в Москве и области практически каждую пятую ипотеку ВТБ выдает именно в рамках "семейной" программы. Всего с начала года в столичном регионе заемщики банка оформили по ней 4,4 тыс. кредитов на 28 млрд рублей. Четверть из них выдано в рамках рефинансирования", - говорится в сообщении.

В релизе также сказано, что в общей сложности по программе с господдержкой ВТБ предоставил более 11 тыс. кредитов на 62 млрд рублей жителям Москвы и Подмосковья. На сегодня доля программы в общем объеме выдачи составляет 8%.