Китай ожидает роста торговли с Россией в 2021 году на 30%

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Китайские власти ожидают в текущем году увеличения торговли с Россией примерно на 30%, до $140 млрд. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

"Мы ожидаем, что за весь нынешний год объем китайско-российской торговли превысит $140 млрд", - сообщила она на брифинге, комментируя итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в формате видеоконференции.

По словам Шу Цзюэтин, для наращивания экономического взаимодействия с Россией Пекин планирует активно содействовать развитию электронной коммерции.

Согласно статистике Главного таможенного управления Китая, товарооборот РФ и КНР с января по ноябрь включительно вырос в годовом исчислении на 33,6%, составив $130,42 млрд. Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за 11 месяцев увеличился на 31,1% и составил около $59,44 млрд, а импорт российских товаров и услуг - на 35,5%, до $70,98 млрд.

Объем торговли между РФ и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%, превысив $110,75 млрд, а в 2020-м в связи с пандемией коронавируса сократился на 2,9% (до $107,76 млрд).