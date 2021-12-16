Комитет Думы поддержал приведение закона о Счетной палате в соответствие с конституцией

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю на заседании в четверг рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, приводящий закон о Счетной палате в соответствие с принятыми поправками к Конституции РФ. В частности, речь идет об изменении порядка назначения на должность и освобождения от нее председателя и зампреда Счетной палаты.

Законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин в ноябре. Согласно документу, председатель Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента. Совет палаты Совфеда вносит президенту не менее трех кандидатур на должность главы Счетной палаты, из которых глава государства выбирает одну и представляет Совфеду для назначения. "Если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом Российской Федерации, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты", - отмечается в законопроекте. Решение о досрочном освобождении председателя Счетной палаты принимают члены Совфеда.

Замглавы Счетной палаты, согласно проекту, будет назначаться Госдумой по представлению президента также на шесть лет. Так, Совет Думы вносит президенту не менее трех кандидатур, из которых президент представляет депутатам одну на назначение замглавы Счетной палаты. Глава государства также может представить свою кандидатуру, если он не поддержит ни одну из предложенных. Решение о досрочном прекращении полномочий замглавы Счетной палаты принимает Госдума.

Стратегический аудит

Законопроект регламентирует применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности РФ. Законопроектом вводится новый вид аудита - аудит соответствия, проводимый для оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ.

"Необходимость введения данного вида аудита продиктована мировыми тенденциями развития аудита государственного сектора и основывается на международных стандартах высших органов аудита (ISSAI), разработанных Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Внедрение в практическую деятельность Счетной палаты аудита соответствия позволит обеспечить содействие надлежащему государственному управлению благодаря выявлению отклонений в деятельности объектов аудита (контроля) от применимых в сфере данной деятельности нормативных предписаний", - говорится в пояснительной записке.

В закон "О Счетной палате РФ" вносятся изменения, предусматривающие разграничение видов аудита (финансовый аудит, аудит соответствия, аудит эффективности, стратегический аудит и иные виды) и специальных предметных областей аудита (аудит госпрограмм РФ, аудит господдержки инновационной деятельности, аудит инвестпроектов, аудит федеральных информационных систем и проектов, аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг).

Законопроект устанавливает открытый перечень методов осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности. При этом содержание таких методов должно раскрываться в стандартах внешнего государственного аудита, утверждаемых Счетной палатой. Кроме того, вносятся изменения в части, касающейся экспертизы проектов международных договоров, нормативных правовых актов РФ в сфере стратегического планирования. Законопроект предоставляет Счетной палате полномочия в области защиты гостайны, установленные законодательством РФ о гостайне.