Оренбургская область пришла к сбалансированному бюджету на 2021 год

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли на заседании в четверг предложенные губернатором Денисом Паслером изменения в закон о бюджете региона на 2021 год, предполагающие снижение дефицита до нуля.

Бюджет Оренбургской области на 2021 год изначально был принят с дефицитом в размере 10 млрд рублей. В августе, согласно данным министерства финансов региона, плановый дефицит уменьшен на 3,1 млрд рублей и составлял 6,9 млрд рублей.

"В результате предлагаемых изменений областной бюджет на 2021 год становится бездефицитным", - сказано в пояснительной записке к документу.

Доходы бюджета Оренбургской области на 2021 год удалось увеличить более чем на 11,7 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, расходы - на 4,8 млрд рублей.

Предлагаемые изменения, как уточняется в документе, приведут к изменению размера и структуры верхнего предела государственного внутреннего долга Оренбургской области. На 1 января 2022 года он составит 15 млрд 979 млн рублей вместо 19,6 млрд рублей, планируемых ранее.