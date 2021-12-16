Суд оштрафовал Twitter еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный российским законом контент, общая сумма штрафа, наложенного на компанию в РФ, составила 55 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам, составленным по частям 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей - 3 млн и 7 млн рублей соответственно", - сказали в пресс-службе.

С учетом всех штрафов, наложенных ранее на Twitter, общая их сумма теперь составляет 55 млн рублей.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков. Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Facebook (Meta Platforms) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.