{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд оштрафовал Twitter еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Общая сумма штрафа составила 55 млн рублей
Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско Tada Images/Shutterstock/Fotodom
Описание
Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско
© Tada Images/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный российским законом контент, общая сумма штрафа, наложенного на компанию в РФ, составила 55 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

На эту тему

"Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам, составленным по частям 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей - 3 млн и 7 млн рублей соответственно", - сказали в пресс-службе.

С учетом всех штрафов, наложенных ранее на Twitter, общая их сумма теперь составляет 55 млн рублей.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков. Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Facebook (Meta Platforms) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.

Теги
Россия
Аксаков заявил, что при операциях с цифровыми активами не планируется взимать НДС
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, в настоящее время законопроект направлен на согласование в профильные ведомства
Читать полностью