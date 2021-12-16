Владимир Кириенко приобрел расписки на акции VK

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор VK Владимир Кириенко приобрел 50 тыс. расписок на акции компании. Об этом говорится в сообщении компании.

"VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "Компания") объявляет о том, что Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия), приобрел 50 000 глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции компании, допущенные к обращению на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже", - говорится в сообщении.

Уточняется, что покупка была совершена 15 декабря 2021 года на Московской бирже, средняя цена за ГДР составила 962,37 руб.

13 декабря Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK.