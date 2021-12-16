Задолженность новосибирского оператора по обращению с ТКО составила более 500 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области оценивает риски по задолженности регионального оператора по обращению с ТКО перед компаниями-перевозчиками мусора в 524 млн рублей. Регоператор "Экология-Новосибирск" ведет переговоры о рассрочке выплат задолженности по вынесенным судебным решениям, сообщил на сессии заксобрания региона глава министерства Денис Архипов.

В начале декабря региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области ООО "Экология-Новосибирск" опубликовал сообщение о намерении подать на самобанкротство. В качестве основания была указана задолженность перед подрядчиками.

"В настоящее время мы оцениваем сумму рисков в 524 млн рублей, это то, что может быть предъявлено по исполнительным документам в ближайшее время", - сказал Архипов.

Он уточнил, что судами первой и апелляционной инстанции ранее были рассмотрены исковые заявления компаний на общую сумму 353 млн рублей. На рассмотрении в апелляции находится иск еще одной компании на общую сумму 171 млн рублей. Министр добавил, что в данный момент стоит вопрос о назначении экспертизы, и при отказе исполнительный документ может быть предъявлен в январе 2022 года. По его словам, сейчас региональным оператором ведутся переговоры о рассрочке выплат задолженности по вынесенным судебным решениям. Архипов пояснил, что для погашения задолженности перед муниципальными предприятиями ЖКХ регоператор предлагает заключение трехсторонних соглашений. "Уже ряд договоренностей достигнут, как только они заключаются, региональный оператор напрямую выплачивает муниципальным предприятиям эту сумму задолженности, 52,6 млн рублей", - сказал он.

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что руководство региона рассматривает несколько вариантов урегулирования задолженности, в том числе и расторжение договора с регоператором. "Сегодня идут переговоры со всеми участниками процесса по реструктуризации долгов на два года, в том числе ведется работа по формированию тарифа, хотя тариф сформирован не выше, чем положено по постановлению правительства РФ", - пояснил он.

О ситуации с ТКО

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем являлся долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей. В декабре прошлого года из-за сложившейся ситуации несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.