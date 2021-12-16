Оверчук заявил, что Российский бизнес заинтересован работать в Азербайджане

БАКУ, 16 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес заинтересован в работе в Азербайджане, инвестиции РФ в экономику республики на сегодняшний день достигли $4,5 млрд. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, выступая в четверг на конференции на тему "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов".

"Азербайджано-российские двусторонние отношения весьма многообразны, они развиваются. Россия - крупнейший потребитель азербайджанские сельскохозяйственной продукции. Российские инвестиции в Азербайджан сегодня достигли $4,5 млрд, азербайджанские инвестиции в Россию - $1,5 млрд", - сказал вице-премьер на конференции, которая проходит в азербайджанском университете АДА.

Он отметил, что за 10 месяцев этого года РФ импортировала из Азербайджана продукции на $700 млн. "Это серьезная цифра", - добавил Оверчук. По его словам, "российский бизнес заинтересован работать в Азербайджане".

"В этом году уже проведен ряд деловых миссий российских компаний в Баку. Здесь хорошо видно присутствие таких российских компаний как "Камаз", ГАЗ. Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, в сфере возобновляемой энергии, логистики", - подчеркнул он.

По словам Оверчука, новая ситуация, сложившаяся в последний год в регионе Южного Кавказа, открывает "совершенно уникальные возможности, чтобы логистически связать Север и Юг, Запад и Восток". "От этого может выиграть весь евразийский континент. Мы над этим активно работаем сегодня", - сказал он.

По словам вице-премьера, Россия в последнее время серьезно занимается вопросами создания транспортных артерий на своей территории, идет строительство новых автомобильных дорог. Прежде всего речь идет о двух автомобильных дорогах: Европа - Западный Китай и трассе от Казахстана до Белоруссии. "Мы очень серьезно настроены на то, чтобы эти проекты заработали в ближайшее будущем, чтобы наша страна и весь Евразийский экономический союз на практике могли реализовать те выгоды, которые нам дает наше географическое положение. Для Азербайджана с развитием этой транспортной инфраструктуры откроются новые возможности для того, чтобы быть связывающим звеном между рынками Азии и Европы. Здесь мы настроены работать вместе, скоординированно", - заключил Оверчук.