СМИ: афганская валюта укрепилась на 23,5% за два дня

ТЕГЕРАН, 16 декабря. /ТАСС/. Афганская национальная валюта за два дня укрепилась на 23,5% по отношению к доллару США. Это следует из данных обменных пунктов, приведенных в четверг местным телеканалом TOLOnews.

По его сведениям, во вторник курс доллара США в Афганистане составлял 123 афгани, а в некоторых случаях достигал 130 афгани. В среду за 1 доллар давали уже 102 афгани, а в четверг - 94. Таким образом, к четвергу афганская валюта укрепилась на 23,5% по сравнению с падением во вторник.

В этой связи ассоциация владельцев обменных пунктов крупнейшего валютного рынка страны "Сарай Шахзада" в Кабуле заявила, что прилагает все усилия в координации с Центральным банком (ЦБ) Афганистана для предотвращения контрабанды долларов. "На депозитах ЦБ Афганистана есть доллары. При необходимости банк направляет их на рынок. Мы сорвали пропаганду врагов", - сказал пресс-секретарь объединения Абдул Рахман Зиран.

Если в начале августа ЦБ Афганистана давал за 1 доллар 79 афгани, то после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) национальная валюта постепенно начала обесцениваться. В конце августа талибы установили лимит на снятие наличных средств со счетов афганцев в размере $200 в неделю, а затем увеличили его до $400. На фоне недавнего ослабления афгани радикалы полностью запретили куплю и продажу американской валюты в стране. Однако, несмотря на принимаемые ими меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США.