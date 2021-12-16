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Эксперт: восстановление пляжей на юге по нацпроекту позволит решить проблему их нехватки

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отметила, что "за последние годы отсыпаны две пляжные территории в Новороссийске и в Мысхако"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Включение мероприятий по восстановлению деградировавших пляжей на побережье Черного моря на юге РФ в нацпроект по туризму позволило бы решить проблему их нехватки. Об этом в ходе круглого стола по теме "Состояние пляжных территорий в России: правовые изъяны для их развития" в Общественной палате РФ в четверг заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Очень капиталоемкий вопрос - деградация пляжных территорий: в советские годы были программы, были институты, которые занимались отсыпкой пляжных территорий, содержанием гидротехнических сооружений. Сегодня, к сожалению, эти институты ликвидированы, муниципалитеты и субъекты остались один на один с необходимостью восстановления пляжных территорий, которые неизбежно подвергаются деградации. Обращенное к этой проблеме внимания федеральных органов власти позволит сформировать новые мероприятия в составе государственных программ и, возможно, национального проекта, которые приведут к системному решению важной для черноморских субъектов проблемы", - сообщила Золотухина.

Она отметила, что в Краснодарском крае на данный момент из 1,2 тыс. км береговой линии благоустроены 113 км, в 2021 году туристов принимали 553 пляжа. По ее словам, регион проводит мероприятия по восстановлению деградировавших пляжей, так, за последние годы отсыпаны две пляжные территории в Новороссийске - в центральной части города и в Мысхако - 370м и 715 м, что позволило увеличить рекреационную емкость курорта. Кроме того, она отметила, что в рамках проекта "Новый Сочи" по социально-экономическому развитию муниципального образования включены мероприятия по восстановлению деградировавших пляжных территорий на протяжении 4 км.

Турпоток в Краснодарском крае

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. В 2021 году регион принял уже более 16 млн отдыхающих, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019, когда край принял 17, 3 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае в 2020 году действовал режим карантина.

В России ежегодно работают более 3,5 тыс. пляжей. Большая часть из них расположены в Краснодарском крае и в Крыму. В стране существуют проблемы нехватки пляжей, наличия диких пляжей и платных.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На реализацию нового нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.

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