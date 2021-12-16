Минпромторг не ждет дефицита мощностей лесопереработки из-за запрета экспорта "кругляка"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские производства смогут переработать всю древесину, которая останется в стране из-за вводимого с 1 января фактического запрета на экспорт "кругляка", рассчитывает Минпромторг РФ.

"Сейчас напоследок экспортеры пытаются вывезти некие объемы древесины по максимуму в этом году. Мы предполагали эту ситуацию, поэтому относимся к этому достаточно спокойно, потому что задел, который мы сделали в лесопромышленном комплексе с точки зрения создания производств, с 1 января будет реализован, и та древесина, которая сегодня уходит на экспорт, будет перерабатываться внутри страны", - сказала директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова в Совете Федерации.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) будет осуществляться только через два железнодорожных пункта пропуска на границе с Финляндией и КНДР. Также со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см, что должно ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Минпромторг рассчитывает на рост инвестиций в ЛПК в этом году на 5%, до 185 млрд руб. по сравнению с 177 млрд руб. в 2020 году, сказала Хмарова. В частности, в РФ планируется строительство четырех ЦБК - группы "Илим" в Усть-Илимске, "Сегежи" в Карелии и Красноярском крае, а также Rockwell Capital в Красноярском крае, добавила она.

По словам Хмыровой, Минпромторг рассчитывает на объем лесозаготовки в этом году в 210 млн куб. По итогам прошедших января - октября заготовка древесины выросла на 5%, экспорт круглого леса вырос на 2%, до 11 млн кубометров.