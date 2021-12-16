Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уровень газификации в России превысил 72%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

"Сейчас этот показатель (уровень газификации - прим. ТАСС) уже превышает 72%. Крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и, соответственно, регистрацию, чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии. Это имеет большое значение для обеспечения комфорта жизни граждан и бесперебойной работы предприятий", - сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что тема газификации затрагивает многих жителей РФ. Президентом страны поставлен ряд задач в этой сфере, в том числе по бесплатному для граждан доведению газа до границ участков, напомнил Мишустин.

По его словам, правительство уделяет этому направлению особое внимание, уже удалось поменять подход к решению вопроса газификации: были определены структуры, которые должны синхронизировать действия бизнеса и регионов. В большей части российских субъектов это единый оператор газификации, в остальных - региональные операторы. Кроме того, была существенно облегчена и процедура подачи заявок, теперь это можно сделать удаленно через портал госуслуг, МФЦ, сайты операторов и газовых организаций.

"Сформирована необходимая законодательная база, сокращены предельные сроки подключения для граждан и представителей малого бизнеса, есть возможность подачи заявки на оказание комплексной услуги под ключ по регулируемым государством ставкам. Уже к середине декабря было подано около полумиллиона заявок. Это в два раза больше, чем за прошлый год", - обратил внимание Мишустин. Он добавил, что кабмин рассчитывает, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов, что поддержит темпы газификации страны в целом.