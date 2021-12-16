Банк "Траст" продал спроектированный Захой Хадид бизнес-центр Dominion Tower

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Единственное офисное здание, построенное в Москве по проекту архитектурного бюро Захи Хадид, Dominion Tower продано компании ООО "Евромир Групп". Об этом сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов "Траст".

"Банк непрофильных активов "Траст" нашел инвестора для уникального и сложного объекта - Dominion Tower. Это не просто коммерческие площади, это предмет современного искусства, один из немногих проектов признанного британского архитектора Захи Хадид. Всего за 2021 год "Траст" продал объекты недвижимости на сумму около 22 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что аукцион по продаже Dominion Tower признан несостоявшимся, так как на него поступила только одна заявка от ООО "Евромир Групп" (Москва). Согласно информации системы СПАРК, компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Учредителями организации выступают Ирина Кабанова и Татьяна Петухова. Бизнес-центр был выставлен на торги банком непрофильных активов "Траст".

В аукционной документации уточняется, если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка, организатор торгов может заключить договор с единственным участником аукциона по цене не ниже минимальной.

Как следует лотовой документации, минимальная цена установлена в размере 2,2 млрд рублей, начальная - 2,5 млрд рублей. Точная сумма сделки неизвестна.

Бизнес центр Dominion Tower расположен на улице Шарикоподшипниковская на юго-востоке Москвы. Объект, построенный по проекту архитектурного бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), выполнен в футуристическом стиле с элементами хай-тек. Десятиэтажное здание было введено в эксплуатацию в 2014 году, его площадь составляет 21,5 тыс. кв. м. Основной арендатор помещений - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Объект был приобретен в рамках урегулирования долга по кредиту МДМ Банка, в результате реорганизации нескольких банков он поступил в управление УК "Траст Недвижимость".