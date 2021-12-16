Стоимость работ по строительству яхтенной марины Севастополя оценивается в 9,4 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость работ по строительству яхтенной марины в Балаклаве (город в составе Севастополя) оценивается в 9,4 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе севастопольского правительства.

Ранее замгубернатора Мария Литовко сообщила, что проектирование завершено, и работы начнутся в 2022 году. Подрядчиком выступит ПАО "Мостотрест", которая участвовала в строительстве Крымского моста.

"Проект прошел Главгосэкспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый этап комплексного развития Балаклавской бухты включает реконструкцию Таврической набережной. "Здесь будут приведены в порядок все коммуникации - водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина", - отметили в правительстве Севастополя.

О проекте

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.