Госдума ратифицировала присоединение России к соглашению о местах происхождения товаров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума ратифицировала документ о присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.

Документ был принят в Женеве 20 мая 2015 года в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, он дает возможность в рамках соглашения осуществлять международную регистрацию не только наименований мест происхождения товаров, но и географических указаний, а также позволяет присоединиться к Лиссабонскому соглашению нескольким международным организациям.

Договаривающиеся стороны Женевского акта обязуются обеспечить правовые средства, препятствующие неправомерному использованию наименований мест происхождения и географических указаний, получивших международную регистрацию, а также любому использованию, которое равносильно их имитации. Россия, присоединяясь к Женевскому акту, заявляет о том, что зарегистрированное наименование места происхождения или географическое указание пользуется охраной с даты принятия решения о предоставлении правовой охраны, что охрана, предоставляемая вследствие международной регистрации, может быть предоставлена на территории РФ только в случае уплаты пошлины для покрытия расходов на экспертизу по существу международной регистрации и административной пошлины в связи с использованием бенефициарами наименования места происхождения или географического указания в РФ

В соответствии с документом, на один год продлевается срок проведения экспертизы (что обусловлено необходимостью направления запросов о проведении экспертизы в отношении географических указаний и наименований мест происхождения, которые уже включены в международный реестр).

Документ направлен на обеспечение возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение интеграции РФ в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности, указывают в кабмине. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации было подписано в 1958 году и вступило в силу в 1966 году. Соглашение претерпело несколько редакций, последняя из них - Женевский акт, принятый в 2015 году и вступивший в силу в 2020 году.