Госдума приняла во II чтении законопроект о создании компании "Роскадастр"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о создании публично-правовой компании "Роскадастр".

Документом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", а также акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризация - БТИ".

Как отметили ранее в Росреестре, объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит создать систему одного окна для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг ведомства в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов. Кроме того, объединение будет способствовать созданию "Национальной системы пространственных данных".

Новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью. Компания "Роскадастр" станет оператором информационных систем Росреестра, в рамках своих полномочий сможет являться соисполнителем, участником отдельных мероприятий, предусмотренных государственными программами и документами стратегического планирования РФ.

Органами управления компании станут наблюдательный совет, члены которого будут назначаться кабмином на пять лет, правление, срок полномочий членов которого будет определен уставом компании, и генеральный директор, назначаемый сроком на пять лет правительством по представлению руководителя Росреестра, согласованному с наблюдательным советом.