В РСТ заявили, что турпоток в регионы вырастет на 5-7% благодаря запуску программы кешбэка

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Турпоток в российские регионы вырастет на 5-7% благодаря запуску нового этапа программы кешбэка за путешествия по стране, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Думаю, что [рост турпотока составит] до 5-7%", - сказал Барзыкин.

Он напомнил, что в прошлом году по программе кешбэка в путешествия отправились около 1,7 млн россиян. Рост турпотока в зависимости от региона составил 5-40%. При этом программа позволяет не только увеличить турпоток в регионы, но и обеспечить их продвижение, а также значительно снизить стоимость путевок.

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, в октябре следующего года также запланирован осенний этап программы.