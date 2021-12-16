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"Аэрофлот" признали лучшим авиационным брендом мира в финале конкурса World Travel Awards

Лучшей авиакомпанией мира стала Emirates

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" стал победителем финала международного туристического конкурса World Travel Awards в номинации "Лучший авиационный бренд мира". Лауреаты ежегодной премии, которую часто называют туристическим "Оскаром", были объявлены в четверг.

"Аэрофлот - Российские авиалинии" были признаны "Лучшим авиационным брендом мира", а Star Alliance получил премию в номинации "Лучший авиационный альянс мира", - говорится в заявлении организаторов конкурса.

Российский авиаперевозчик неизменно становится победителем в этой номинации с момента ее учреждения в 2017 году. Кроме того, в 2018-2020 годах "Аэрофлот" признавался "Авиакомпанией с лучшим в мире бизнес-классом".

Лучшей авиакомпанией мира по версии World Travel Awards в 2021 году стала Emirates.

Москва и Санкт-Петербург

Целым рядом наград были отмечены Москва и Санкт-Петербург, которые также не в первый раз получают премии World Travel Awards.

"Признанием имперского великолепия России стало присуждение высших наград Москве и Санкт-Петербургу, - отметили организаторы. - Москва была названа "Лучшим городом мира для коротких поездок", "Лучшим городом мира для изучения исторического наследия", в то время как Санкт-Петербург собрал премии в номинациях "Лучшее городское направление мира", "Лучший город мира для культурного туризма" и "Лучшая маркетинговая кампания мира".

Кроме того, Москва и Санкт-Петербург были отмечены премией за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма". Они получили ее за успешную совместную реализацию программы "Два города - миллион впечатлений".

О премии

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году, она ежегодно вручается победителям в разных номинациях. За кандидатов голосуют тысячи туристов и специалистов туриндустрии. Определяющими параметрами для выявления победителя среди участвующих в конкурсе городов являются уровень безопасности, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Присуждение этой награды считается высшим признанием достижений в области туризма.

В 2019 году Москва впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации "Лучшее городское направление мира", а год спустя победила в этой номинации во второй раз. Санкт-Петербург в прошлом году, как и в этом, стал "Лучшим городом мира для культурного туризма". Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, награждение финалистов премии World Trawel Awards в 2021 году состоится в Москве. Российская столица проведет церемонию второй год подряд.

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