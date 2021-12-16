Резидент ТОР "Чукотка" запустил предприятие по определению запасов золота

ТАСС, 16 декабря. Компания "Чукотгеология", которая является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка", запустило геологоразведочное предприятие, которое займется определением запасов золота и других ценных металлов, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Мы проводим комплекс поисково-оценочных работ по геологическому сопровождению буровых работ и пробоподготовке в пределах Восточно-Бургахчанской, Центрально-Бургахчанской и Западно-Бургахчанской площадей. Другими словами, компания оценивает объемы запасов золота на Чукотке в рамках заказов добывающих предприятий. Для этого оборудована полевая аналитическая лаборатория. Ежегодно мы способны обрабатывать не менее 30 тыс. погонных метров кернового материала", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Андрея Пархоменко.

Предполагается, что благодаря запущенному проекту в Чукотском автономном округе возрастут объемы разведанных запасов золота и других ценных металлов. Всего резидент инвестировал 11,6 млн рублей и трудоустроил 36 человек.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, всего резиденты ТОР "Чукотка" реализуют 57 проектов с общим объемом инвестиций 606,5 млрд рублей в сферах пищевой промышленности и услуг, добычи полезных ископаемых, логистики и транспорта, а также сельского хозяйства, рыболовства и рыбопереработки. Создается 5,7 тыс. рабочих мест.

На всем Дальнем Востоке действует 22 территории опережающего развития, их резиденты реализуют 547 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 4,5 трлн рублей, из них вложено уже 1,44 трлн рублей. Благодаря проектам будет создано более 96,5 тыс. рабочих мест, сейчас трудоустроены 45,3 тыс. человек.