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Резидент ТОР "Чукотка" запустил предприятие по определению запасов золота

Ежегодно оно способно обрабатывать не менее 30 тыс. погонных метров кернового материала

ТАСС, 16 декабря. Компания "Чукотгеология", которая является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка", запустило геологоразведочное предприятие, которое займется определением запасов золота и других ценных металлов, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Мы проводим комплекс поисково-оценочных работ по геологическому сопровождению буровых работ и пробоподготовке в пределах Восточно-Бургахчанской, Центрально-Бургахчанской и Западно-Бургахчанской площадей. Другими словами, компания оценивает объемы запасов золота на Чукотке в рамках заказов добывающих предприятий. Для этого оборудована полевая аналитическая лаборатория. Ежегодно мы способны обрабатывать не менее 30 тыс. погонных метров кернового материала", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Андрея Пархоменко.

Предполагается, что благодаря запущенному проекту в Чукотском автономном округе возрастут объемы разведанных запасов золота и других ценных металлов. Всего резидент инвестировал 11,6 млн рублей и трудоустроил 36 человек.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, всего резиденты ТОР "Чукотка" реализуют 57 проектов с общим объемом инвестиций 606,5 млрд рублей в сферах пищевой промышленности и услуг, добычи полезных ископаемых, логистики и транспорта, а также сельского хозяйства, рыболовства и рыбопереработки. Создается 5,7 тыс. рабочих мест.

На всем Дальнем Востоке действует 22 территории опережающего развития, их резиденты реализуют 547 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 4,5 трлн рублей, из них вложено уже 1,44 трлн рублей. Благодаря проектам будет создано более 96,5 тыс. рабочих мест, сейчас трудоустроены 45,3 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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