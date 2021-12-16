"Вымпелком" приобрел провайдера облачных сервисов IBS DataFort

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") приобрел провайдера облачных сервисов IBS DataFort. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Вымпелкома".

"Вымпелком" объявляет о приобретении провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS). Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения", - говорится в сообщении.

Сделка позволит "Билайну" расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг. Также в планах совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT.

"Билайн бизнес" видит большие перспективы на рынке облачных услуг как в B2B, так и в B2G. Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD BeeCLOUD - обобщенное наименование комплекса сервисов для бизнеса на облачной платформе ПАО "Вымпелком". Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших облачных сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе. У нас множество бизнес-синергий в различных сегментах, которые мы планируем реализовывать", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса "Билайна" Максима Зайкова.

"Объединение компетенций и ресурсов "Вымпелкома" с возможностями и потенциалом ведущей технологической платформы IBS DataFort на активно растущем рынке обеспечит нам долгосрочное лидерство и позволит предоставить дополнительные возможности российским клиентам. Компании IBS и IBS DataFort будут поддерживать партнерские отношения", - подчеркнула гендиректор IBS DataFort Алина Куракина.

Заместитель гендиректора IBS по стратегии Евгений Пескин добавил, что вхождение в состав "Вымпелкома" является следующей логической ступенью роста IBS DataFort.

О компании

IBS DataFort является крупным и быстрорастущим независимым провайдером сервисов облачной IT-инфраструктуры и информационной безопасности, одним из лидирующих PureCloud-игроков, сфокусированных на развитии передовой облачной платформы. Компания работает на рынке IT с 2001 года и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).