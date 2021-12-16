Оренбуржье предложило снизить стоимость лицензии на торговлю алкоголем сельским магазинам

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, где осенью 2021 года зафиксированы случаи массового отравления людей суррогатным алкоголем, подготовили обращение к первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову о снижении стоимости лицензии на торговлю алкоголем для магазинов небольших городов и сел. Документ был принят в четверг на очередном заседании регионального парламента в четверг.

Инициатива депутатов Оренбургской области заключается в установлении дифференцированных размеров государственных пошлин на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и при оказании услуг общественного питания в виде пониженной ставки для сельских населенных пунктов, а также, в зависимости от численности жителей, для городов. Как уточняется в обращении, сейчас по Налоговому кодексу РФ за каждый год действия лицензии индивидуальный предприниматель платит 65 тыс. рублей. Это создает ситуацию, когда крупная торговая сеть и небольшой сельский магазин платят государственную пошлину в равных размерах.

"Полагаем, что в современных экономических условиях снижение размера государственной пошлины для организаций, расположенных в городских округах и сельской местности, не только позволит сохранить торговлю в городах и сельских поселениях, но и сократит рост теневой торговли алкогольной продукцией, нелегальную продажу разного рода суррогатов алкогольной продукции и спиртных напитков и, как следствие, случаев отравлений спиртосодержащей суррогатами на основе метилового и изопропилового спиртов", - считают парламентарии региона.

В обращении депутатов также содержится просьба передать проекты федеральных законов по данной теме для скорейшего рассмотрения в Госдуме.