На Кубани считают, что стандартизация и развитие премиального отдыха помогут туротрасли

ТАСС, 16 декабря. Применение стандартов в сфере туризма, а также увеличение количества отелей и гостиниц премиум-класса на курортах Краснодарского края позволит стабилизировать цены на отдых в регионе. Об этом в ходе круглого стола по теме "Состояние пляжных территорий в России: правовые изъяны для их развития" в Общественной палате РФ в четверг заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

В 2021 году на фоне ограничений на зарубежных курортах эксперты туристической отрасли сообщали, что это привело к повышению цен на отдых на побережье в Краснодарском крае и Крыму. В ходе круглого стола в четверг координатор проекта Общероссийского народного фронта "Путешествуем по России" Денис Полунчуков отметил, что в Краснодарском крае в 2021 году фиксировали завышенные цены на отдых, при этом уровень качества сервиса не всегда был высоким.

"Проблемы есть, и мы не отрицаем: в этом году было большое количество обращений и в Ростуризм, и в адрес нашего министерства, и мы не закрываемся и не говорим, что у нас все идеально. Констатировать проблемы недостаточно, нам нужны подходы и механизмы. Стандарт - это один из механизмов решения проблем, это внятные, равномерные и одинаковые условия для всех игроков рынка и ровно такие же жесткие требования со стороны государства, требующие исполнения условий", - заявила Золотухина.

Говоря об уровне сервиса, она отметила, что в регионе работники министерства курортов туризма и олимпийского наследия в 2021 году для изучения ситуации проживали в гостиницах, на деятельность которых поступали жалобы, есть прецеденты отзыва "звезд". По теме цен на отдых Золотухина заявила, что в крае цены на отдых возросли преимущественно в отелях и гостиницах премиум-класса, причиной может являться дефицит рынка, решить ее возможно за счет увеличения их количества.

"Еще одно важное направление - дорого: да, дорого 4 [звезды], дорого 5 [звезд]. Но диалога с бизнесом здесь недостаточно, нам нужна конкуренция на этом рынке. Динамическое ценообразование будет заканчиваться даже не там, где заканчивается здравый смысл, ровно до тех пор, пока за это готовы платить. Здесь регуляторика государства состоит в том, чтобы создать условия, при которых инвестиционная привлекательность отрасли, деятельности и тех территорий, в которые можно вкладывать, чтобы сами объекты составили себе конкуренцию, выровняли ценовую политику на адекватном уровне за счет конкуренции рыночного предложения", - сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Она добавила, что на Кубани реализуют инвестпроекты в области туризма на сумму, превышающую 200 млрд рублей. Власти Кубани в качестве мер господдержки отрасли рассматривают возможность установления нулевой ставки по налогу на имущество для новых инвестиционных проектов в первые 10 лет их реализации. Так, по ее словам, на начальных этапах до 30% налоговой нагрузки при реализации таких проектов уходит на уплату налога на имущество.

О туризме на Кубани

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. В 2021 году регион принял уже более 16 млн отдыхающих, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн человек что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019, когда край принял 17,3 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае в 2020 году действовал режим карантина.