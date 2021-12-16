КТК предложил математикам провести открытые расчеты разлива нефти под Новороссийском

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р), которое разошлось с Росприроднадзором в оценках вытекшего объема нефти после ЧП на терминале компании в августе этого года, пригласило всех желающих провести собственные математические расчеты объема разлива нефти. Соответствующее приглашение опубликовано на сайте КТК-Р.

В августе этого года на терминале КТК в Новороссийске во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел разлив нефти. Согласно версии КТК, всего из-за разрыва внутренней полости гидрокомпенсатора наружу вышло около 50,7 куб. м нефтяной жидкости, из которых в акваторию Черного моря попало 16,3 куб. м. Исходя из плотности смеси это соответствует примерно 40 тоннам. Причиной аварии могу стать заводской брак, считают в компании.

Однако Росприроднадзор считает, что объем разлива был примерно в 10 раз больше и составляет 394 тонны. Сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти, ведомство оценило в 4,5 млрд рублей. В КТК заявляли, что не согласны с этой оценкой.

На своем сайте компания предложила всем желающим решить три математические задачи, в ходе которых предлагается вычислить время истечения жидкости, площадь отверстия и среднее давление процесса ее истечения. В качестве исходных параметров КТК предлагает взять объем, сопоставимый с оценкой Росприроднадзора, а именно 400 тонн.

"Мы исходим из того, что технологические процессы в отрасли опираются на законы физики и позволяют решать любые задачи математическими способами на основе имеющихся данных инструментального контроля", - говорится в сообщении компании. Как пояснили в КТК, вводные данные в задачах "взяты из реальной практики, а решение позволит взглянуть с позиции физики и математики на имевшие место в реальной жизни события".

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.