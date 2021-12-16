Депутаты НАО предложили перевести оплату взносов ОМС неработающих на федеральный уровень

ТАСС, 16 декабря. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг на сессии приняли обращение в правительство РФ, предложение касается перераспределения полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с регионального уровня на федеральный, сообщает пресс-служба окружного парламента. Это позволит сократить дефицит региональных бюджетов.

"Депутаты приняли обращение по полномочиям по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Инициатива касается необходимости перераспределения полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения с регионального уровня на федеральный. Высокая нагрузка на бюджеты регионов по уплате страховых взносов в федеральный фонд обязательного медицинского страхования приводит к дефициту региональных бюджетов", - сказано в сообщении.

Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова, представляя документ, в округе 21 660 неработающих граждан, из них 9 988 человек - неработающие дети до 18 лет. Население НАО - около 44,5 тыс. человек.

Кардакова отметила, что высвободившиеся средства можно направить на здравоохранение, в том числе укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

В 2019 году Совет Федерации Федерального Собрания РФ обратился в правительство Российской Федерации с предложением ускорить решение вопроса о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения - в отношении детей и лиц пенсионного возраста. Аналогичный вопрос рассматривался в январе 2021 года на совместном заседании Государственного Совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.