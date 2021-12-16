В Италии проходит всеобщая забастовка в знак протеста против бюджетной линии правительства

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Всеобщая восьмичасовая забастовка, объявленная двумя крупнейшими профсоюзами, проходит в Италии. Как сообщает в четверг новостной канал Rai News 24, общенациональная манифестация с участием руководителей профсоюзов проходит в Риме. Региональные акции проводятся в Милане, Бари, Палермо и Кальяри (остров Сардиния).

Профсоюзы - Всеобщая итальянская конфедерация труда и Итальянский союз труда - отмечают, что представленный проект бюджета не отвечает имеющимся экономическим проблемам. "Мы требуем реальных и конкретных изменений для трудящихся и пенсионеров для укрепления социальной системы", - говорится в заявлении профсоюзов. Среди прочего они требуют больших гарантий трудоустройства для молодежи и женщин, более решительных мер по борьбе с уходом от уплаты налогов, больших финансовых вливаний в системы здравоохранения и образования, а также сокращения социального разрыва между северными и южными районами страны.

К акции не присоединилась Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся - третье крупнейшее профсоюзное объединение страны. Забастовка, по решению регулирующих органов, не распространяется на школы и медицинский сектор, а также на почтовые отделения.

При этом в течение всего дня могут быть перебои с транспортом. Гарантированы перевозки в утренние и вечерние часы пик. Железнодорожный скоростной транспорт дальнего следования также должен работать без перебоев.