Премьер Литвы раскритиковала высказывания президента о ее решениях вокруг "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг подвергла критике высказывания президента Гитанаса Науседы относительно ее решения продолжать работу правительства, не меняя его состав, после скандала вокруг транзита удобрений через республику белорусской компанией "Беларуськалий", в отношении которой вступили в силу санкции США.

"Постараюсь комментировать этично. Возможно, было бы хорошо, если бы упреки министрам за невыполнение санкций в Литве, не предназначенных для Литвы, все же не сыпались со стороны людей, чье мнение о санкциях ЕС, которые уже были на удобрения "Беларуськалия", не было таким строгим", - заявила она журналистам.

Шимоните также ответила на критику президента Литвы по поводу двойных стандартов в этом вопросе, предложив администрации главы государства оценить свою позицию по транзиту белорусских удобрений при рассмотрении европейских санкций. "Поскольку я слышала здесь замечания о фарисействе и некоторой двуличности и двойных стандартах, было бы хорошо это применять и к себе", - отметила она.

Глава правительства также прокомментировала высказывания советника президента Асты Скайсгирите о том, что глава государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkelia ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка "не должен стать козлом отпущения" в ситуации вокруг транзита "Беларуськалия". "На мой взгляд, в конституции прописано, кто решает министерские вопросы: министерские вопросы решает премьер-министр, а также Сейм (парламент). Я нигде в конституции не вижу того, чтобы советники президента решали министерские вопросы", - заметила она.

Председатель правления Lietuvos gelezinkelia Кястутис Шлюжас 14 декабря сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Премьер со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку глав МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkelia сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с Lietuvos gelezinkelia белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.