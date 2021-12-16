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Премьер Литвы раскритиковала высказывания президента о ее решениях вокруг "Беларуськалия"

Ингрида Шимоните также ответила на критику президента по поводу двойных стандартов, предложив администрации главы государства оценить позицию по транзиту белорусских удобрений при рассмотрении европейских санкций

ВИЛЬНЮС, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг подвергла критике высказывания президента Гитанаса Науседы относительно ее решения продолжать работу правительства, не меняя его состав, после скандала вокруг транзита удобрений через республику белорусской компанией "Беларуськалий", в отношении которой вступили в силу санкции США.

"Постараюсь комментировать этично. Возможно, было бы хорошо, если бы упреки министрам за невыполнение санкций в Литве, не предназначенных для Литвы, все же не сыпались со стороны людей, чье мнение о санкциях ЕС, которые уже были на удобрения "Беларуськалия", не было таким строгим", - заявила она журналистам.

Шимоните также ответила на критику президента Литвы по поводу двойных стандартов в этом вопросе, предложив администрации главы государства оценить свою позицию по транзиту белорусских удобрений при рассмотрении европейских санкций. "Поскольку я слышала здесь замечания о фарисействе и некоторой двуличности и двойных стандартах, было бы хорошо это применять и к себе", - отметила она.

Глава правительства также прокомментировала высказывания советника президента Асты Скайсгирите о том, что глава государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkelia ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка "не должен стать козлом отпущения" в ситуации вокруг транзита "Беларуськалия". "На мой взгляд, в конституции прописано, кто решает министерские вопросы: министерские вопросы решает премьер-министр, а также Сейм (парламент). Я нигде в конституции не вижу того, чтобы советники президента решали министерские вопросы", - заметила она.

Председатель правления Lietuvos gelezinkelia Кястутис Шлюжас 14 декабря сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Премьер со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку глав МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkelia сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с Lietuvos gelezinkelia белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

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БелоруссияЛитва
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