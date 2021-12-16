Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ втрое превысил объем полученных льгот

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем налогов, таможенных платежей и страховых сборов, уплаченных в бюджет резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ в 2021 году, составил почти 230 млрд рублей, что втрое превышает объем полученных ими льгот. Об этом сообщил в четверг заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин в рамках презентации итогов Национального рейтинга особых экономических зон России.

"Особые экономические зоны доказали свою эффективность. Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ почти в три раза превысил объем полученных льгот. Всего резидентами уплачено 229 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов. При этом получено льгот на 84 млрд рублей. Платежи резидентов также превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ", - отметил Галкин.

По его словам, за время существования ОЭЗ была выстроена система управления и оценки эффективности ОЭЗ, основанная не только на бюджетных показателях, но и на данных о деятельности резидентов, органов управления ОЭЗ, сроках существования площадок.

Он добавил, что в настоящее время Минэкономразвития РФ проводит детальный анализ всех резидентов, формирует диверсифицированный набор инвесторов и устойчивый портфель проектов. "В этом году критерии создания ОЭЗ дополнены новыми положениями по минимальному объему инвестиций и количеству инвесторов. Это позволило заложить необходимые требования к заявкам регионов", - добавил замминистра.

По данным Минэкономразвития России, в стране на данный момент уже созданы 38 ОЭЗ в 31 регионе. За счет льготных условий налогообложения особые экономические зоны позволяют привлекать дополнительные инвестиции и создавать новые рабочие места. В ОЭЗ осуществляют деятельность более 870 компаний. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 560 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 44 тыс. новых рабочих мест.