{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Всемирный банк выделит $93 млрд беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19

Средства распределят среди 74 государств

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк объявил о выделении $93 млрд на помощь беднейшим странам мира в борьбе с распространением COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе банка, распространенном в среду.

Деньги будут направлены по линии Международной ассоциации развития - структуры в составе ВБ. Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования. Средства будут распределены среди 74 беднейших стран мира. 70% этой суммы получат страны Африки. "В этих странах пандемия усугубляет нищету, подрывает экономический рост и ставит под угрозу перспективы устойчивого и инклюзивного развития", - отмечается в сообщении банка.

Помощь будет выделяться в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года.

Теги
США
Удмуртия к сентябрю 2022 года подготовит заявку на создание ОЭЗ под Ижевском
Первый вице-премьер региона Константин Сунцов отметил, что перед властями стоит задача за год найти потенциальных резидентов площадки
Читать полностью