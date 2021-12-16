Всемирный банк выделит $93 млрд беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк объявил о выделении $93 млрд на помощь беднейшим странам мира в борьбе с распространением COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе банка, распространенном в среду.

Деньги будут направлены по линии Международной ассоциации развития - структуры в составе ВБ. Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования. Средства будут распределены среди 74 беднейших стран мира. 70% этой суммы получат страны Африки. "В этих странах пандемия усугубляет нищету, подрывает экономический рост и ставит под угрозу перспективы устойчивого и инклюзивного развития", - отмечается в сообщении банка.

Помощь будет выделяться в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года.