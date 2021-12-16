Путин обсудит 17 декабря с участниками съезда РСПП взаимодействие бизнеса и власти

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 декабря, примет участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила пресс-служба Кремля.

"На съезде планируется подвести итоги деятельности объединения в 2018-2021 годах, направленной на взаимодействие бизнеса и власти, а также обсудить приоритетные задачи РСПП на среднесрочную перспективу до 2025 года", - говорится в сообщении.

Как добавили в Кремле, участники встречи также обсудят обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, участие бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического развития России.

Ранее об участии главы государства в мероприятии сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.