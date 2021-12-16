Доход 11 ключевых инновационных зон Хайнаня в 2021 году может превысить $157 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Суммарный доход 11 ключевых зон опережающего инновационного развития южнокитайской провинции Хайнань в текущем году может превысить 1 трлн юаней ($157 млрд). Такой прогноз опубликовал комитет по делам развития и реформ региона.

По данным ведомства, особенно динамично повышается прибыльность проектов на территории индустриальной площадки в городе Даньчжоу (северо-запад), где расположен главный глубоководный порт Хайнаня Янпу, а также в инновационной зоне "Новый район "Цзяндун" (административный центр провинции город Хайкоу). Кроме того, стремительными темпами развивается центральный деловой район в городе Санья на южном побережье острова, входящий в перечень 11 указанных инновационных комплексов.

Как уточнил комитет, объем реализованных инвестиций в компании, расположенные в этих зонах опережающего развития, примерно на 50% превышает аналогичные показатели всех прочих районов Хайнаня. Среди правительственных мер, способствующих притоку финансового капитала, как отмечается, - льготная налоговая политика в отношении стратегически важных предприятий и высококвалифицированных специалистов.

Местные власти отметили, что особенно заметную роль в активизации сотрудничества и формировании международных цепочек поставок в зонах опережающего развития играют фонды QDLP и QFLP - финансовые компании, которые имеют право взаимодействовать с национальными и зарубежными инвесторами для формирования активов, используемых при реализации ключевых проектов.

Согласно официальной статистике, доход 11 ключевых зон опережающего развития Хайнаня за январь - сентябрь составил 889,18 млрд юаней ($139,72 млрд), увеличившись в годовом исчислении примерно на 147%. Их налоговые отчисления в госбюджет за соответствующий период превысили 40,28 млрд юаней ($6,33 млрд).