ФАС предупредила "Пятерочку" о необходимости снизить цены в Челябинской области

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) вынесла предупреждение сети магазинов "Пятерочка" о снижении цен на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло в Челябинской области, говорится в сообщении ведомства в четверг.

В ходе мониторинга цен на продукты питания Челябинское УФАС России выявило признаки нарушения ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") закона о защите конкуренции в Локомотивном городском округе. Служба установила, что там стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей ретейлера менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами, отмечается в материале.

"Челябинское УФАС России направило в компанию "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания - яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе", - говорится в сообщении.

Если в срок до 10 дней с даты получения оно не будет исполнено, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением. ФАС России осуществляет мониторинг формирования цен на социально значимые продовольственные товары, реализуемые в крупнейших торговых сетях. Ранее аналогичные предупреждения были выданы ретейлерам Калмыцким, Хакасским, Московским областным и Курским УФАС России, заключается в материале.