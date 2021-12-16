В Башкирии смягчили условия продажи алкоголя на новогодние праздники

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии приняло закон о смягчении условий продажи алкоголя в новогодние каникулы. Полный запрет на продажу 3 января отменен, с 4 по 6 января продлено время, когда можно купить спиртное, сообщила пресс-служба Госсобрания республики в четверг.

В декабре 2019 года в Башкирии принят закон, полностью запрещающий продажу алкоголя 3 января, а 4, 5 и 6 января купить спиртное можно было с 10:00 до 14:00.

"Устанавливается следующий режим розничной продажи алкогольной продукции: 3 января - с 8 до 17 часов, с 4 по 6 января - с 10 до 17 часов. В остальные дни будет действовать обычный режим - с 8 до 23 часов", - сказано в сообщении.

Законопроект был внесен министерством торговли и услуг республики, которое посчитало, что в регионе снизилась смертность от отравлений спиртсодержащей продукцией. Также в ведомстве отмечали сохранение спроса на суррогат в январские праздники.