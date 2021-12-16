Власти Молдавии изучат возможность выполнения требований транспортников

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии изучит возможность актуализации тарифов на перевозку пассажиров, которой в ходе акций протеста добиваются автоперевозчики. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, комментируя действия транспортников, которые в четверг припарковали перед зданием правительства сотни микроавтобусов.

"В ближайшее время министерство представит расчеты тарифов", - написал вице-премьер на своей странице в Facebook. Он отметил, что еще в ноябре министерство запросило у транспортных компаний данные о тратах, однако, по его словам, их предоставили только 9 из 67 компаний. На данный момент министерство анализирует данные Национального бюро статистики, Национального агентства автомобильного транспорта, а также бухгалтерские отчеты перевозчиков, уточнил Спыну.

На следующей неделе министерство проведет новые переговоры с организовавшей протест Ассоциацией работодателей автомобильных перевозчиков. Как рассказал журналистам в четверг руководитель ассоциации Олег Алекса, власти могут не повышать тарифы, но должны предпринять другие меры, чтобы снизить увеличившиеся расходы на перевозки. "В любом случае мы требуем актуализации тарифов согласно действующему закону", - сказал Алекса. Транспортники объяснили, что испытывают трудности из-за роста цен на горючее и ремонт автобусов.

Аналогичную акцию протеста ассоциация провела 25 ноября. Со своей стороны Спыну обратил внимание демонстрантов на устаревший автопарк, который, по его словам, должен также соответствовать установленным нормам.