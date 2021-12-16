Депутаты НАО попросили Трутнева разрешить субсидировать доставку бензина в села

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг на сессии направили обращение вице-премьеру, полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с предложением предоставить региону возможность субсидировать затраты по доставке бензина в сельские населенные пункты округа. Как пояснил ТАСС председатель комиссии по вопросам госустройства и местного самоуправления Александр Чурсанов, из-за высокой стоимости доставки бензин в селах НАО очень дорогой.

"Обращение, которое направлено на возможность субсидирования затрат по доставке бензина в сельские населенные пункты округа. Мы направили его на вице-премьера, на Юрия Петровича Трутнева, так как он курирует вопросы Арктики. Дело в том, что в Бюджетном кодексе появилась поправка в 2020 году, которая позволяет правительству своим нормативно-правовым актом давать право точечно субсидировать [отдельные] товары. В некоторых селах бензин стоит 100 рублей за литр, это очень дорого", - сказал Чурсанов.

После принятых в 2014 году федеральных изменений субсидирование доставки топлива стало невозможным, и его цена резко возросла. Сейчас в среднем стоимость бензина марки Аи-92 в Нарьян-Маре составляет 50 рублей за литр, в то же время в сельских муниципальных образованиях он стоит до 100 рублей за литр. "Жители Шойны, Нижней Пеши, других поселений на западе округа везут бензин из Мезени Архангельской области, везут вездеходами, снегоходами, это далеко, и цена вырастает значительно, - отметил депутат. - Жители на технике там не просто так катаются, она жизненно необходима для удовлетворения нужд: доставка воды, дров, все это осуществляется снегоходами, а расход бензина у них выше, чем у внедорожника".

Собеседник агентства отметил, что субсидирование доставки бензина могло бы обеспечить достойные условия жизни жителей округа, проживающих в труднодоступных местностях. "В документе мы просим принять нормативный правовой акт, исключающий бензин, реализуемый населению в Арктической зоне, из числа подакцизных товаров. Тем самым субъекты РФ смогут субсидировать организации, реализующие бензин населению, проживающему в труднодоступных населенных пунктах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - добавил он.

Автомобильный бензин отнесен к подакцизным товарам, в связи с чем Бюджетный кодекс РФ не позволяет субсидировать организации, реализующие бензин населению, проживающему в труднодоступных населенных пунктах, с которыми отсутствует круглогодичное наземное или водное транспортное сообщение. Учитывая существенные транспортные издержки, в таких населенных пунктах реализация бензина осуществляется по высоким ценам, либо не осуществляется в связи с невыгодными условиями предпринимательской деятельности.