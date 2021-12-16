Минпромторг не ожидает дефицита пива в России после введения обязательной маркировки

"Дефицита быть не может и не будет. Это должен весь бизнес вступить в сговор и проигнорировать требования законодательства и не продавать свою продукцию легально. Такого с законным рынком не произойдет. Если кто-то хочет с рынка уйти, то, поверьте, его место на полке сразу займут", - сказал он.

Евтухов напомнил, что при принятии решения о маркировке правительство России ориентируется в первую очередь на стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции. Она была утверждена в 2020 году и действует до 2025 года. "Я считаю, что эксперимент по маркировке пива проходит успешно. Он завершится 31 августа 2022 года, времени еще очень много", - отметил заместитель министра.

Согласно его данным, в эксперименте участвуют 170 компаний по всей России, на 18 предприятиях запущена маркировка в тестовом режиме, нанесение кодов опробовано на всех наиболее востребованных в отрасли типах упаковки.

"До конца эксперимента времени еще много, мы можем по срокам, то, что не устраивает коллег, еще подумать, посмотреть, какие решения будут приняты", - отметил Евтухов.

Он подчеркнул, что ни в одной категории продукции маркировка не привела к повышению цен. "Более того, мы ожидаем положительный эффект, потому что благодаря маркировке мы сможем видеть всю цепочку ценообразования", - добавил заместитель министра.

Как сообщалось ранее, 3 декабря стало известно, что Минпромторг РФ предложил начать маркировку пива в спецупаковке с сентября 2022 года, а пива в других видах упаковки - с декабря 2022 года.