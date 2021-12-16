Международные резервы России за неделю выросли на $2,7 млрд

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 10 декабря 2021 года составили $625,5 млрд, увеличившись за неделю на $2,7 млрд, или на 0,4%, говорится в материалах Банка России.

По данным на 3 декабря, объем резервов составлял $622,8 млрд.

Регулятор отметил, что резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

