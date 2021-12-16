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Volvo, Daimler Truck и Traton утвердили план создания СП для развития сети электрозаправок

Штаб-квартира совместного предприятия будет находиться в Амстердаме

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Производители грузовых автомобилей Volvo, Daimler Truck и Traton утвердили план создания совместного предприятия (СП) для развития в Европе высокоэффективной сети зарядных станций для тяжелых аккумуляторных грузовиков и автобусов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

С момента регистрации создания СП компании планируют инвестировать 500 млн евро в течение пяти лет в создание сети из 1,7 тыс. зарядных станций вблизи автомагистралей и логистических центров. Ожидается, что станции будут работать на возобновляемой "зеленой" электроэнергии. Начало работ по их установке намечено на 2022 год.

Штаб-квартира совместного предприятия будет находиться в Амстердаме.

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