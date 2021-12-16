Самолеты МС-21 выполнили уже более 700 сертификационных полетов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В рамках разработки гражданского самолета среднемагистрального класса МС-21 выполнено уже более 700 сертификационных полетов, сообщили в пресс-службе корпорации "Иркут".

Накануне новый российский авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полет в штатных условиях гражданского аэропорта и впервые совершил посадку в аэропорту Иркутска. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске 15 декабря. После приземления в Иркутске самолет был дозаправлен и вернулся в Жуковский на летно-испытательную базу корпорации "Иркут". Полет прошел в штатном режиме.

"Вчерашний перелет в Иркутск - очередной из более чем 700 сертификационных полетов, выполненных четырьмя опытными машинами", - отметили в корпорации "Иркут". Финальная часть таких полетов традиционно осуществляется в гражданские аэропорты различных регионов, чтобы подтвердить готовность самолета к эксплуатации в гражданской авиации, добавили в пресс-службе. "Особенностью данного полета стало то, что на борту находились служебные пассажиры из числа инженеров и разработчиков самолета", - отметили в корпорации.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха). Оснащение лайнера предусматривается двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300. Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года.