Вице-президент "Норникеля" купил акции компании на 20,93 млн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норильского никеля" Антон Берлин приобрел акции компании на сумму 20,93 млн рублей. Об этом говорится в сообщении "Норникеля".

Берлин 14 декабря купил 1 тыс. акций "Норникеля" на Московской фондовой бирже, говорится в сообщении. Из этого следует, что менеджер приобрел 0,00065% акций компании.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций), "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций), и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций).

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.