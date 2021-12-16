В Ростовской области намерены развивать скоростное железнодорожное движение между городами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Проект "Донской экспресс", который предполагает развитие скоростного железнодорожного движения между рядом городов Ростовской области, находится в стадии проработки. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания, которое транслируется на канале "Дон-24".

Речь шла о развитии проектов в области транспорта. В частности, обсуждались сроки начала работ по запуску скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. У главы региона спросили, каковы перспективы запуска скоростного железнодорожного транспорта между Ростовом-на-Дону, Новочеркасском, Таганрогом и Азовом.

"Эта идея у нас появилась примерно в 2017 году, и назвали мы ее "Донской экспресс". Но эта идея весьма дорогостоящая. Надо сразу понимать, что реализовать ее можно только в тесном взаимодействии между Минтрансом и РЖД. Мы информировали вице-премьера Хуснуллина Марата Шакирзяновича, и наша команда представила этот проект на одном из мероприятий, которое проводилось в "Сколково". Мы были поддержаны, сейчас поручения о проработке такой программы есть", - сказал Голубев.

Глава региона отметил, что самым сложным является финансирование проекта. "Но сама идея заслуживает внимания, и тогда мы говорим, что Новочеркасск, Таганрог, аэропорт Платов и так далее могут быть завязаны скоростным движением, которое позволит не только доставлять пассажиров, но и развивать эти территории", - отметил губернатор.

По словам Голубева, реализация проекта по созданию в Ростове-на-Дону скоростного трамвая начнется в 2022 году. На эти цели регион получит инфраструктурный кредит в размере 15,8 млрд рублей. Также власти намерены продолжать развитие в Ростове-на-Дону городской электрички и создание полноценного "кольца".

В ноябре на Международном форуме и выставке "Транспорт России" компания "Синара - городские транспортные решения" ("Синара-ГТР") и правительство Ростовской области договорились о развитии городского трамвая в Ростове-на-Дону. Затраты на модернизацию трамвайного хозяйства в городе оцениваются в более чем 51 млрд рублей.

Пилотный проект

В сентябре новые трамваи приступили к осуществлению перевозок в Таганроге, где завершился первый этап модернизации трамвайной сети. В реализации проекта участвуют госкорпорация "ВЭБ.РФ", компания "Синара - транспортные машины", а также власти региона. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8 млрд рублей.

Второй этап проекта инвесторы намерены реализовать осенью 2022 года. В общей сложности в Таганроге построят 45 км современных трамвайных путей и закупят 60 трамваев. Инвестор также проводит капитальный ремонт трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Помимо этого, согласно условиям контракта, предприятие построит 80 современных остановочных комплексов.