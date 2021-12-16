Омская область выделит 802 млн рублей на инфраструктуру для производства катализаторов

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области выделит компании "Газпромнефть - каталитические системы" субсидию в размере 802 млн рублей на возмещение затрат на создание инфраструктуры для комплекса по производству катализаторов нефтепереработки, который возводится в Омске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минпрома региона.

"В областном Минпроме состоялось заседание комиссии по предоставлению предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов. По итогам заседания победителем отбора признано предприятие "Газпромнефть - Каталитические системы". <…> "Газпромнефть Каталитические системы" получит 802 млн рублей из областного бюджета на создание инфраструктуры для производства катализаторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минпрома ТАСС уточнили, что средства, выделенные на создание инфраструктуры, будут списаны из долга региона по бюджетным кредитам в соответствии с постановлением правительства РФ № 1704 от 19 октября 2020 года.

По словам министра промышленности Омской области Андрея Посаженникова, проект по созданию производства катализаторов имеет большое значение не только для сибирского региона, но и страны в целом. "Он ориентирован, в первую очередь, на импортозамещение. При этом масштабы производства, его технологический и инновационный уровень, а также степень локализации - 100% - являются уникальными для России. Ожидается, что производимые катализаторы каталитического крекинга будут иметь глобальную конкурентоспособность и поэтому значительный экспортный потенциал", - приводит слова министра пресс-служба.

Посаженников добавил, что к реализации проекта привлечены омские компании, которые поставляют оборудование, материалы, разрабатывают инженерные, логистические и сервисные решения. "Это способствует развитию регионального бизнеса, пополняет областной бюджет. В ближайшем будущем будет создано порядка 300 рабочих мест с достойным уровнем оплаты", - подчеркнул глава омского Минпрома.

Проектная мощность производства катализаторов каталитического крекинга составляет 15 тыс. тонн в год, катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга - 4 и 2 тыс. тонн в год соответственно. Новый завод заменит действующее сейчас на Омском НПЗ катализаторное производство. Проект предусматривает современные системы очистки, герметизации и контроля, благодаря которым воздействие на окружающую среду будет снижено почти в два раза при росте производства в семь раз. Министерство энергетики РФ присвоило проекту "Газпром нефти" статус национального. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 30 млрд рублей.