Омская область приняла во втором чтении бюджет на 2022 год с профицитом в 6,5 млрд рублей

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло во втором, окончательном чтении бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с профицитом в следующем году в размере 6,5 млрд рублей. Общий объем доходов на следующий год составляет 111 млрд рублей (+15% к первоначальному бюджету этого года), расходов - 104,5 млрд рублей (+8,5%).

Бюджет 2021 года был принят в первом чтении 24 декабря 2020 год с нулевым дефицитом. Тогда доходная и расходная части составили 96,3 млрд рублей.

"Впервые областной бюджет по расходам уже в первоначальной редакции превысил 100 млрд, и это обнадеживает и дает предпосылки к тому, что в целом по итогам года бюджет на 2022 год также превысит те показатели, которые мы видим в текущем году. Конечно, приоритет имеет социальная направленность бюджета, но вместе с тем нам уже в базовом бюджете удалось предусмотреть средства, связанные с развитием и инвестициями, с реализацией национальных проектов", - рассказал журналистам министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Он добавил, что депутаты в четверг приняли 16 поправок. Так, финансирование нацпроектов было увеличено на 500 млн рублей, или 3,5% - до 15,4 млрд рублей. "Это строительство школы в Горьковском районе, нацпроект "Чистая вода" и ликвидация свалок", - пояснил министр. Также было на 600 млн рублей увеличено финансирование системы здравоохранения и выделены средства на введение в Омской области жилищных сертификатов для детей-сирот.

Одна из поправок позволит нивелировать региону резкий рост цен на сжиженный газ, из-за которого в конце года в Омске несколько десятков домов остались без этого вида коммунального ресурса. "Уже в январе мы компенсируем выпадающие доходы предприятиям за IV квартал, чтобы вовремя локализовать ситуацию", - отметил Чеченко. На эти цели будет выделено почти 100 млн рублей.

Глава региона Александр Бурков также внес поправку, согласно которой на все три предстоящих года обеспечено софинансирование по федеральным средствам, выделенным Омской области на 2022-2024 годы на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Регион за это время получит более 4 млрд рублей, областное софинансирование предусмотрено в размере 530 млн рублей, из которых 117 млн рублей будут выделены уже в 2022 году.