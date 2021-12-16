"Ленэнерго" с помощью беспилотников выявило и устранило 1,5 тыс. дефектов на 342 км сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. ПАО "Россети Ленэнерго", обеспечивающее электроснабжение жителей Петербурга и Ленобласти, обследовало 342 км собственных сетей, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Беспилотники применяются в компании с августа этого года, за это время с их помощью специалистам удалось выявить и устранить около 1,5 тыс. дефектов, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"В компании БПЛА применяются с августа текущего года. Только за 4 месяца при помощи беспилотников специалисты обследовали 342 км линий электропередачи 6-10 кВ. <…> Было выявлено порядка 1500 дефектов и 11 причин технологических нарушений, которые энергетики оперативно ликвидировали", - рассказали в пресс-службе.

Использование беспилотников позволило обеспечить бесперебойное питание электроэнергией жителей Курортного, Пушкинского, Выборгского и Красносельского районов Петербурга, а также Тихвинского, Кингисеппского, Всеволожского, Тосненского и Волховского районов Ленинградской области.

Действующие в компании БПЛА могут работать на расстоянии до 60 км от пункта управления, высота их полетов достигает 80 м. Как пояснили в пресс-службе, с помощью беспилотников энергетики получают высокодетализированные снимки элементов воздушных линий, с геодезической привязкой каждого снимка в международной системе координат.

Всего "Россети Ленэнерго" на данный момент использует пять БПЛА. В 2022 году предприятие планирует расширить количество собственных беспилотников, а также расширить зону их применения, отметили в пресс-службе.

ПАО "Россети Ленэнерго" - старейшая электросетевая компания России, основанная Карлом Сименсом как "Общество электрического освещения 1886 года". Сегодня компания обеспечивает электроснабжение жителей и предприятий всего Санкт-Петербурга и Ленинградской области.